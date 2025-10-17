ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、10月30日に発売されるHD-2D版のRPG「ドラゴンクエストI＆II」とのコラボキャンペーンを同月22日から期間限定で実施します。同ゲームの世界観をイメージしたコラボフードや缶バッジ付きソフトドリンクなどが発売されます。

コラボフードでは、新フィールド「海底」をイメージしたスイーツ「キラキラ海底ゼリー」（214円、以下、税込み）、「ロトの紋章」の焼き印が入った「ロトのしるしパン クリーム入り」（149円）、ドラクエIの主人公をイメージした「ロトの子孫おにぎり 鮭＆塩昆布」（200円）、ドラクエIIの登場人物をイメージした「ローレシア王子のおにぎり カツ煮玉子とじ」（216円）、「サマルトリア王子のおにぎり チキンライス」（205円）、「ムーンブルク王女のおにぎり おぼろ＆しそご飯」（194円）、HD-2D版の新キャラクターをイメージした「サマルトリア王女のおにぎり もち麦入り野沢菜たくあん」（189円）、スライムをイメージした「スライムむしパン ミルクセーキ風味」「スライムベスむしパン カスタードプリン風味」「メタルスライムむしパン コーヒー風味」（各149円）がラインアップ。

対象商品を購入する際、「Pontaカード」または「dポイントカード」を提示すると、対象商品1個ごとにスタンプが1つもらえるレシートスタンプキャンペーンも実施。同キャンペーンでは、スタンプの数に応じて、ロトの兜（かぶと）や剣、盾のぬいぐるみなどが抽選で当たります。さらに、ローソン・ローソンストア100限定のくじ、「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル〜ロトの伝説ふたたび編〜」が11月1日から期間限定で販売もされます。

コラボキャンペーンは、11月11日までです。

