YouTubeチャンネルで人気のAI研究者・ミライが、「【NotebookLMの新機能】Nano Bananaを使ってアニメ・水彩画・ホワイトボード風の解説動画を作れる！」と題した最新動画を公開。ミライはGoogleが提供する無料AIアシスタント「NotebookLM」の大型アップデートについて、わかりやすく熱く解説した。

冒頭、ミライは「PDFファイルやウェブサイトのURLを読み込むだけで、AIが仮想のノートブックを生成し、読み込んだデータについてチャットで質問したり、ポッドキャスト形式の音声や解説動画に変換できる」とノートブックLMの画期的な機能を紹介。Googleの最新AIモデルGemini 2.5 Flashを搭載し、日々進化を遂げる同ツールの全貌と、先日10月14日に追加されたばかりの「動画解説機能」の強化ポイントに迫った。

特に注目は、人気の画像生成AI「ナノバナナ」との連携強化。「アニメ調、ホワイトボード両調、水彩画調など、様々な形式で動画を作れる機能と、長い動画と短い動画のどちらかを選んで動画を生成できる機能を実装しました」と語り、多彩なビジュアルスタイルでの解説動画作成の幅が大きく広がった点を「見た目が大きく向上した解説動画を作れる」と強調した。

さらに動画中盤からは、世界的に話題となっているOpenAIのSora 2の公式ページを題材として、NotebookLM新機能で生成した解説動画のサンプルを紹介した。

最後にミライは、「いい感じで解説できるようになりました」「ぜひ自分の手で試してみてください」と締め、AIツール時代の最先端を肌で感じることの重要性を視聴者に呼びかけた。今後もその進化から目が離せない。

