Uru、TVアニメ『永久のユウグレ』OPテーマ「プラットフォーム」CDシングルを11月26日に発売！配信は10月15日よりスタート

シンガーソングライターUruが、New Single「プラットフォーム」を11月26日にCDパッケージとしてリリースすることが決定した。これに先駆けて、デジタル配信は10月15日よりスタートする。

「プラットフォーム」は、現在放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』（読み：トワノユウグレ）のOPテーマとして書き下ろされた楽曲。Uru自身が作詞・作曲を手掛け、編曲は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールOP「アンビバレント」でも共作した田中隼人氏が担当している。爽やかさと透明感に満ちたサウンドの中に、未来へ向けて背中を押すような軽快なリズムが溶け込み、聴く人の心を晴れやかにするアップナンバーに仕上がった。

Uruは本作について、「どんな形でも愛は愛、人を想う気持ちは変わらないという確信をストレートに曲に込めました」とコメント。作品のテーマである“新しい愛の形”と響き合いながら、彼女ならではの温かくも力強いメッセージが込められている。

現在TikTokとInstagramではサビ部分の先行配信もスタートしており、リリース前からいち早く楽曲に触れられる機会が設けられている。

さらに、今回のCDシングル発売にあわせて早期予約特典キャンペーンを実施。本日から10月19日(日)までの期間中に対象サイトで「プラットフォーム」を予約した方には、特典としてオリジナルメモ帳をプレゼント。ここでしか手に入らない限定アイテムとなっており、ファン必携の特典となっているので、この機会にぜひシングルをゲットしてみてほしい。

＜コメント＞

監督・シリーズ構成：津田尚克

TVアニメにとって、オープニングは予感であり、最後に帰ってくる場所であると思っています。

その入口に立つ楽曲として、Uruさんの持つ透明感のある歌声が、この物語に新たな魅力と温もりを添えてくれると確信し、お願いしました。

上がってきたデモ段階で、作品で言いたい事の全てが入っている、と驚きました。

いかにUruさんが永久のユウグレという作品と向き合ってくれたかが窺い知れ、嬉しさに震えた事を覚えています。

「プラットフォーム」という曲名の通り、この作品を観るすべての人にとっての出発点であり、また帰ってくる居場所として、物語と寄り添ってくれることを願っています。

Uru

多様性が問われている時代に、新しい形について考える機会を与えてくれるような作品にオープニング曲として携わることができて嬉しく思っています。私たちの現実の日常生活の中に存在しているAI技術についても、この先の想像を膨らますことを楽しみながら脚本を読ませていただきました。そして、どんな形でも愛は愛、人を想う気持ちは変わらないんだなという確信も得られましたし、その何も飾らないまっすぐな気持ちをストレートに曲や歌詞に落とし込みました。この「プラットフォーム」が『永久のユウグレ』の登場人物たちや観てくれた方、聴いてくれた方の背中を押す事ができるような、楽しくて勢いのある曲になってくれますように

●リリース情報

New Single

「プラットフォーム」

11月26日発売

【初回限定盤】

価格：￥2,500（税込）

【期間限定通常盤（アニメ盤）】

価格：￥2,200（税込）

【通常盤】

価格：￥1,200（税込）

早期予約特典：オリジナルメモ帳

予約対象期間

2025年10月2日(木)12:00〜10月19日(日)23:59まで

予約はこちら

https://smar.lnk.to/RbjKJc

店頭特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルコースター

セブンネットショッピング：A4ペーパーファイル

Sony Music Shop：アクリルチャーム

アニメイト：ましかくブロマイド

応援店：アーティスト写真柄B3ポスター

※一部対象外の店舗/オンラインショップもございますので、必ずご希望のCDショップでご確認のうえご予約ください。

※オンラインショップにおける早期予約特典に関しましては、必ず早期予約特典付きの記載がある商品カートよりご予約ください。

※オンラインショップにより受付期間が異なる可能性がございます。詳しくはオンラインショップの商品ページをご覧ください。

●作品情報

TVアニメ『永久のユウグレ』

9月25日（木）から毎週木曜24時26分〜全国同時放送開始

MBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて

第0話：9月25日（木）24時26分〜

第1話：10月2日（木）24時26分〜

※以降、毎週木曜24時26分〜※

【スタッフ】

原作：Project FT

監督・シリーズ構成：津田尚克

キャラクター原案：タヤマ碧

キャラクターデザイン：齊藤佳子

音楽：得田真裕

アニメーション制作：P.A.WORKS

【キャスト】

姫神アキラ：梅田修一朗

ユウグレ：石川由依

王真樹トワサ：茅野愛衣

アモル：富田美憂

＜イントロダクション＞

約束は200年越し。けれど相手は、君じゃない君だった。

P.A.WORKSのオリジナル本格ラブストーリー！！

悠久の眠りから目覚めた世界で求婚してきたのは、最愛の彼女にそっくりのアンドロイドだった……。

コールドスリープから目覚めた男子高校生・姫神アキラの目の前には、信じられない光景が広がっていた。戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界からあまりにも様変わりする人々。そんな未来に置き去りにされ愕然とするアキラの前に、彼女は現れた。

「トワサ！？」思わず口に出してしまったその存在は、最愛の彼女に酷似したアンドロイド・ユウグレだった。

彼女は、微笑みながら願うように自身の想いを口にする。

「アキラ……。私と結婚して下さい」

アンドロイドからの突然の求婚に困惑しながらも、アキラはユウグレと共に旅へ出ることを決意する。世界のどこかにいるはずのトワサと再会できると信じて……。

これは新時代を生きる×××と×××が愛を見つける物語。

