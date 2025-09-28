毎日無料で開催！！チリパビリオンにてワイン試飲体験で無料のハッピーアワー

大阪・関西万博のチリパビリオンに入ると、華やかな手織り布が壮大に飾られています。情熱と温もりを感じる館内では、フレンドリーなスタッフが温かく迎えてくれます。大人気のイベント「無料ワイン試飲体験」は毎日開催されており、チリパビリオン公式インスタグラムにて参加募集されています。抽選に当選すると参加できます。

毎日開催中！無料のワイン試飲体験

カウンターに並ぶ、種類豊富なチリワインをすべて無料で試飲できるのは、ワイン好きにはたまらない体験。お気に入りの一本に出会えるチャンスです。

ワインと一緒に軽食も無料！！

ワインと共に日替わりで軽食も用意されています。こちらも無料！！大阪・関西万博会場内にて無料のハッピーアワーができるなんて、ありがたいサービスです。

華やかで情熱を感じる織物のマクン

パビリオンの館内広がる、華やかで情熱を感じる織物は、「マクン」という、先住民族マプチェの伝統的な織物だそうで、242平方メートル、重さは500～700kg！！3カ月かけて200人で制作されたそうです。

チリと書かれたオブジェはフォトスポットとして大人気

自然由来の素材を使用しており、異国情緒が溢れています。床材や柱にはチリ産の松の木を使用し、木のぬくもりと、どこか懐かしい雰囲気も漂っています。チリと書かれたオブジェはフォトスポットとして大人気

チリパビリオン

テーマは「マクン（Makün）」。マプチェ語で「マント」や「身を守る布」を意味します。

マプチェ族に受け継がれてきた伝統的な織物文化を象徴する存在で、約200人の織り手によって制作された巨大な手織り布が、パビリオンの中心的なアートとして展示。