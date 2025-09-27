お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。亡くなった大物芸人と親族関係であることを明かした。

真栄田は「僕は仲本工事さんと親戚です。実話です」と記し、22年10月に交通事故のため81歳で亡くなったザ・ドリフターズの仲本工事さんとの関係に言及した。

そして仲本さんがコントの時着用していた白いランニングシャツ姿の自身のショットを掲載。「あとハリウッド女優くらい乳首が存在しています」と写真の胸の部分の形状にふれ、笑いを誘った。

真栄田は22年9月、仲本さんのXアカウントに対し「仲本工事さん、はじめましてスリムクラブの真栄田と申します。いいねありがとうございます。祖母から仲本さんと親戚と聞いております。大変、急に失礼ですが、尊敬している仲本さんにご挨拶、お会いさせて頂きたいです。すみません」とSNS上で挨拶していた。

今回の真栄田の投稿に対し「素晴しい」「え？！まじで？！」「え！親戚なんですか？！びっくり」「親戚なんですねぇ〜 ビックリ」「え？親戚？？？」「そうなんですね すごい」などとさまざまな反響の声が寄せられている。