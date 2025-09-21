大型犬が隙間に入ったおもちゃを取れなくて困っている時に、気づかないフリをしてみたら…？大型犬が必死に助けを求める姿が愛おしすぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で20万3000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「抱きしめたい」といった声が寄せられています。

【動画：おもちゃが隙間に入ってしまった大型犬→気づかないフリをした結果…絶対に無視できない『切なすぎる表情』】

大型犬が困っている時に気づかないフリをしてみたら…？

Instagramアカウント「kinu__」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「きぬ」ちゃんのおもちゃがスツールの下に入ってしまった時の様子です。

食後におもちゃを噛んで遊ぶことがルーティンになっているため、どうしてもおもちゃを回収したいきぬちゃん。飼い主さんをじっと見つめて、助けを求めてきたそう。

さらに別のご家族にも視線を送り、「困っています」とアピール。その可愛い姿を見て、少し意地悪をしたくなった飼い主さんは、あえて気づかないフリをしてみることに。

必死にお目目でうったえる姿が可愛すぎる

するときぬちゃんは、自分でおもちゃを取ろうと頑張り始めたそう。まずはスツールを動かそうとしたのですが、近くにあるオットマンが邪魔で失敗。そこで再び飼い主さんとご家族に、「おもちゃが取れないんです」と視線を送るきぬちゃん。

それでも飼い主さんがスルーし続けていると、今度は直接おもちゃにお手々を伸ばしたそう。ところが逆におもちゃを隙間の奥に押し込んでしまい、しょんぼり…。

自力でおもちゃを取るのは無理だと察したきぬちゃんは、飼い主さんとご家族を交互に見つめて、「そろそろ助けてよ～…」とお目目でうったえたそうです。困り顔で必死に助けを求める姿が可愛すぎて、キュンとせずにはいられません！

最後は無事におもちゃを回収

さすがの飼い主さんもそれ以上は放っておけなくなり、スツールをどかしてあげたそう。飼い主さんの手を借りて、ようやくおもちゃを回収できたきぬちゃん。その後は、思う存分におもちゃをガジガジと噛んで、満足げに遊んでいたとのこと。

この投稿には「愛おしい」「癒される」「切ない表情がたまらん」「吠えないなんて偉い」といったコメントが寄せられ、きぬちゃんの助けを求める姿に悶絶する人が続出することとなりました。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kinu__」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。