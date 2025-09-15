¡ÖÍð¹â²¼¤¹¤ë²Ð¤Î¶ÌÅê¼ê¡×Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âº¤ÏÇ¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤Ë2²óKO¡Ö¿¿¤Î»Ñ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¡×
Æ£Ï²¤ÏÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¡¢ºÇÃ»¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ï9·î14Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥Á¡¼¥à²ÃÆþ¸å¡¢4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£2²ó¤ÇÈï°ÂÂÇ4¡¢4¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¡¢ºÇÃ»¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÑËÆ¤·¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢ÞÕ¿È163¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤Ç¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£Ï²¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿°ÂÂÇ¤ÏÁ´¤Æ2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿½é²ó¤Î½ÐÍè¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢»Íµå1¤Ä¤â¶´¤ß¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÍâÆü¡¢15Æü¤ËDeNA¤ÏÆ£Ï²¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬¡ÖÊÔÀ®¾å¤ÎÅÔ¹ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡DeNA²ÃÆþ¸å¤Î²áµî3ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â5²ó°Ê¾åÅê¤²¡¢¼ºÅÀ¤â2ÅÀ¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½é¤Îµð¿ÍÀïÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç½øÈ×¤ÇÄËÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Áá¡¹¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆµå³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·ºÆ¤ÓNPB¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÇÈ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÆ£Ï²¡£¿·Å·ÃÏ¤Ë°Ü¤ê´Ö¤â¤Ê¤¤¸µ¥á¥¸¥ã¡¼±¦ÏÓ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¤â»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤¬9·î15Æü¡¢Æ£Ï²¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÊó¤¸¤ëÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ç¤ÎµÞÊÑ¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡È¿¿¤Î»Ñ¡É¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¡¢Íð¹â²¼¤¹¤ë²Ð¤Î¶ÌÅê¼ê¡¦Æ£Ï²¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö»àµå¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¹¬¤¤¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤ÎÈ¿·â¤Ë¤è¤êÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö½é²ó¤ò14µå¤ÇÊÒ¤Å¤±¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢2²ó¤Ç¤Ï21µå¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¡¢4¼ºÅÀ¡£°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ç¤âÆ£Ï²¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÁíÅêµå¿ô45µå¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬20µå¡£À©µåÆñ¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ø¤Î¸«²ò¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö8·î31Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï7²óÌµ¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ÇÉüµ¢½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÄÌ»»1000¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë9·î7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤â6²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²áµî¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾Î»¿¡£¤À¤¬Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡È¹Ó¤ìµåÉÂ¡É¤ò°ìÃ¶¤Ï¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢14Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¡£ºÆ¤Ó¡ØËÜÅö¤ÎÆ£Ï²¤È¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ·ë²Ì¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Ï²¤ÎÅêµå¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥Á¡¼¥àÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ÒÎÏ¤Î¤¢¤ëÂ®µå¤ÇÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë»Ñ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]