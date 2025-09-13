東京世界陸上が開幕

陸上の世界選手権東京大会が13日、国立競技場で開幕した。東京での開催は1991年大会以来、34年ぶり。男子100メートル予選には桐生祥秀（日本生命）、サニブラウン・ハキーム（東レ）、守祐陽（大東文化大）が出場したが、全員敗退した。

世界の壁は高かった。7月の日本選手権を5年ぶりに制し、8月には8年ぶりの9秒台となる9秒99をマークしていた桐生。予選3組に登場すると向かい風1.1メートルの中、10秒28の5着に終わった。「自分のふがいなさが出た」と言葉を絞りだした。

世界大会初出場の守は、予選2組で10秒37（追い風0.1メートル）の7着。「平常心でいようとしたが、いつも通りにできないのが世界大会の難しさ。声援を力に変えることができなかった」と振り返った。

日本の最後の砦として、最終7組のサニブラウンに期待が懸かった。6月末に右股関節上部に骨挫傷を負い、7月の日本選手権は予選敗退。今季ベストが10秒31で臨んだ今大会、10秒37の7着で散った。

レース後は「もったいないことした。前半で遅れを取ってしまったので中盤、動きが長くなって後半失速してしまった」と回顧。今季は調整が遅れており、「帳尻を合わせたからといって世界のやつらと戦えるわけじゃない」と完敗を受け止めた。

この種目で日本勢が準決勝に進めないのは15年北京大会以来、10年ぶり。厳しい状況だが、メダルを狙う4×100メートルリレー（20日予選、21日決勝）までに立て直せるか。



