¡Ö¸À¤¤²á¤®¤À¤è¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¡¡¥®¥Í¥¹ÌÜ»Ø¤¹¥é¥ê¡¼´ë²è¤ò¥ß¥¹¤·¤¿µÜÀîÂçÊå¤Ø¤Î¡È¼¹Ù¹¤¤¤¸¤ê¡É¤ËÈãÈ½Ê®½Ð
8·î30Æü¡¢31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£30Æü20»þÂæ¤Î´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡ª¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¹¥´µ»¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥é¥ê¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤Î¡È»²²Ã¼Ô¤¤¤¸¤ê¡É¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÜÀîÂçÊå¡Ê52¡Ë¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±´ë²è¡£Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÎÎ¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û¤Ë¤ÏÁíÀª150¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¿·¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ç¤¢¤ë129¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÎ¤¸«¼ÓÍûÆàÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤ä»³ºêÍªËãÁª¼ê¡Ê37¡Ë¤é¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â»²²Ã¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢¾åÅÄ¤äµÜÀî¡¢¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡×¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡Ê47¡Ë¤é10¿Í¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤â»²²Ã¤·¡¢°ìÈÌ¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¤¬½çÈÖ¤Ë¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÇÂ¿¿Í¿ô¤ò¶¥¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ç§Äê°÷2¿Í¤¬È½Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¤Ç¤Ï½øÈ×¤«¤é½çÄ´¤Ê¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¡¢É¹Àî¤ä´äÅÄ¤â¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·20¿Í¤Î¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢21¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿µÜÀî¤ÎÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë¥é¥ê¡¼¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¥³¡¼¥È¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀµÜÀî¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¡ª¤ß¤ó¤Ê¤´¤á¤ó¡ª¤´¤á¤ó¡ª¡×¤ÈÌÔÈ¿¾Ê¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÎÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¤â¤¦1ÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤³¤³¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¾åÅÄ¤¬²ñ¾ì¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÜÀî¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¢¥ó¥¿¤¬¤¢¤ó¤Ê³Ý¤±À¼¤«¤±¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¥¢¥ó¥¿¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¿¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡Á¡©¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Ê¡ª¡×¤È¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¤¤¤¸¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÇ§Äê°÷¤â¤ä¤ä¶ì¾Ð¤¤¡£µÜÀî¤Ï¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Öµö¤·¤Æ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¾åÅÄ¤Ëº©´ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó¼Õºá¡£¤À¤¬¡¢¾åÅÄ¤Î¤¤¤¸¤ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÂçÊå¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ¹ñµ»´Û¡¢¤¤¤äÆüËÜÎóÅç¤¬°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÙèÙé¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤â¡ÈÈá·à¡É¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö2²óÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢3¿ÍÌÜ¤Ë¥é¥ê¡¼¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿É¹Àî¤µ¤ó¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¡£¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿3²óÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â¡¢6¿ÍÌÜ¤Î´äÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ß¥¹¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Á´¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ê¤ê½Ð¤·¤«¤é¥é¥ê¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î°ìÈÌ¿Í»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¡£½Ð±é¼Ô¿Ø¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë½Ð±é¼Ô¤é¤Î¥ß¥¹¤Ï¸åÌ£¤Î°¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ºÇ½ªÅª¤Ë20¿Í¤ÎµÏ¿¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥é¥ê¡¼¡£ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇµÜÀî¤Î¥ß¥¹¤òÂç·¶ºÀ¤ËÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤À¤¬¡¢É¹Àî¤È´äÅÄ¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾åÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Î¤È¤¤À¤±¸À¤¦¤Æ¤¯¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ëµÜÀî¤òÌµ»ë¤·¡¢¡Ö´ä¤Á¤ã¤ó¥É¥ó¥Þ¥¤¡£Âç¾æÉ×¤è¡¢´ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¡×¤È´äÅÄ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µÜÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÎµÜÀî¤µ¤ó¤Î¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Á¡ª¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕ¤áÂ³¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
µÜÀî¤ò½¸Ãæ¹¶·â¤¹¤ë¾åÅÄ¤Î¡È¼¹Ù¹¤¤¤¸¤ê¡É¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤éÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔµÜÀî¤µ¤ó²Ä°¥ÁÛ¡£¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ä¡Õ
¡ÔµÜÀî¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ë¡Ä¾åÅÄ¤µ¤ó¡ª¸À¤¤²á¤®¤À¤è¡ª¡ª¡Õ
¡Ô¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢º£¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡£µÜÀî¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡Õ
¡Ô¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î°ú¤¯¤ï¡¼¤ÎÂæ»ì¤Ë°ú¤¤¤¿¡Ä¡ÄÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¡¡¤À¤«¤é24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó·ù¤¤¡Õ
¡Ô¾åÅÄ¤Î¤¤¤¸¤ê¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤ó¤è¡¡¤°¤À¤°¤ÀÍ¾·×¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤«¤é»þ´Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ó¤Í¤ó¡Õ
¡Ö¾åÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂç»´»ö¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾õ¶·¤ò¤Ê¤ó¤È¤«À¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëµÜÀî¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¿Í¤òìÊ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¸¤ê¤Ï¡¢Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤â¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¹¤®¤ë¥Î¥ê¡É¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»ÑÀª¤òµá¤á¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Á°Îã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¡Ä¡Ä¡É¤È»ëÄ°¼Ô¤âÍîÃÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë