Snow Man¡¢¿·¶Ê¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¡ÖÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¡È¥Ñ¥¯¤ê¡Éµ¿ÏÇÉâ¾å¡Ä¤½¤Ã¤¯¤êÏ¢È¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÊÑ³×
¡¡8·î25Æü¡¢9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ËÁá¤¯¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡È¥Ñ¥¯¤ê¡Éµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Snow Man¤Î¸ø¼°YouTube¤ËMV¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥é¥Ã¥×¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§Åª¡£YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢9¿Í¤¬¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍÙ¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤«¤é4Æü¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¹â¤¤È¿¶Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÆÈÆÃ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔSnowMan ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤È¡¢A.B.C-Z Just Romantic!¤Î¥¤¥ó¥È¥íÉôÊ¬¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡©¡©¡©¡©¼ÒÆâ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡©¡Õ
¡Ô¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹½é¸«¤Î»þ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉJust Romantic¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡Ô¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎMV¸«¤¿¤±¤É¤Ê¤ó¤«Ä°¤¤¤¿µ²±¤¢¤ë¶Ê¤À¤·¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤À¡¢¤¨¤Ó¤Î¥¸¥ã¥¹¥í¥Þ¤À¡£¡£¡£¤³¤ÎÁ°½Ð¤¿¤Ð¤Ã¤«¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡©¡Õ
¡ÔSnowMan¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ó¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¨¤Ó¤Îjust romantic¤À¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¶á¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈï¤»¤ë¤Î¤Ê¤Ë¡ª¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA.B.C-Z¡×¤Î¶Ê¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥Ñ¥¯¤ê¡Éµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î¤ËA.B.C-Z¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿EP¡ØROMANTIC!¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ØJust Romantic!¡Ù¤À¡£
¡ÖÎø¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¿´¤ò¾ðÇ®Åª¤Ë²Î¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È»÷¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢A.B.C-Z¤Î¸ø¼°YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØJust Romantic!¡Ù¤ÎMV¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃå¤ÆÍÙ¤ë4¿Í¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Snow Man¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£A.B.C-Z¤¬¶Ê¤ò½Ð¤·¤ÆÌó2¥«·îÂ¤é¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Snow Man¤¬ÀèÇÚ¤Î¶Ê¤Ë´ó¤»¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2020Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Snow Man¤Ï5Ç¯´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØSERIOUS¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¡Ø¥¹¥ê¥é¡¼¡Ù¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢2022Ç¯¤Î¡Ø¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡Ù¤â¡¢2002Ç¯¤ÎÍò¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥¹¤Ê¿´°Õµ¤¡Ù¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬SNS¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ØSERIOUS¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØZIP!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤«¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¼ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¡ØJust Romantic!¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸1990Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì³µ¤Ë¡È¥Ñ¥¯¤ê¡É¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î»öÌ³½ê¤Î¡ÈÊÑ³×¡É¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯CD¤ÎÈÎÇä¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë°ìÊý¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Snow Man¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2020Ç¯Á°¸å¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬STARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶Ê¤òÄ°¤¡¢SNS¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¶áÇ¯¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëSnow Man¤Î¶Ê¤Ï²¿¤«¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤Ä¤«Snow Man¤â¡È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡É¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£