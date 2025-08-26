阪急大阪梅田駅（茶屋町口）から徒歩すぐ、JR大阪駅（御堂筋北口）からだと徒歩7分の場所にある「料理王国 Cooking Studio FOOVER」。世界的なグルメガイドブック掲載店や人気店のシェフやパティシエ、パン職人が講師となり、プロの技が学べる料理教室です。フランスやイタリア、スペイン、中国、日本などの各国料理に加え、パンやスイーツなど、ジャンルもさまざま。毎月約15回開催され、入会金・年会費なしの単発レッスンがメインで、申し込みしやすいのも◎。予約制で、1レッスンに12〜20人が参加できます。

大阪・梅田の駅近のビル8階にあり、立ち寄りやすさも魅力です。

おしゃれな空間にテンションがあがります。調理道具や材料はすべて用意され、プロ仕様の設備を見るのも楽しい。

当日はエプロンが無料でレンタルできます。ロゴマークである三つ星の刺繍がポイント！ほかにも筆記用具、髪ゴムの無料貸し出しがあり、手ぶらで参加できます。使い捨て手袋やマスクも用意されていますよ。

ご褒美CHECK！

レッスンは一流の料理人に直接レクチャーが受けられる、またとない機会。初心者OKのレッスンが多いのもうれしい。なかには中〜上級者向けのレッスンもあるので、申込の際に「レッスンメニュー」でレベルをチェックして。

まずはデモンストレーションでプロの理論を学ぶ

今回の先生は、世界的なグルメガイドブックの一つ星レストランにも認定された、大阪・淀屋橋のフレンチレストラン「LE PONT DE CIEL（ル ポン ド シエル）」の小楠 修シェフ。職人歴は約35年、二つ星や三つ星レストランで働いたフランス人シェフと、20数年ともに働いた経歴を持つ超ベテランです。

紙で配られるレシピは、レッスンのみで使用されるもので参加者のみの限定レシピ！

今回のテーマは、「夏のゴージャスフレンチ」。「トマトのコンソメ」「大和肉鶏のロースト」「赤ハタのポワレ」の3品を作ります。「大和肉鶏のロースト」は、家庭でも作りやすいよう、作り方を少しアレンジしていますが、ほか2品はレストランでも出すコースメニューと同じだそう。

ご褒美CHECK！

レシピはどれも簡単すぎず、挑戦のしがいがあるものばかり。シェフが「行程を減らして作りやすく、でも味は店のレベルに」と、このレッスンのために考えられたオリジナルレシピです。奈良のブランド鶏「大和肉鶏」や、高級魚の赤ハタなど、プロが選んだ上質の食材を使用します。

まずは、シェフよるデモンストレーションを鑑賞。工程をほぼ省かず、すべて見せてくれます。材料や手順を頭に入れ、調理・盛り付けのコツをプロの理論から学びましょう。

ご褒美CHECK！

教室には大画面のモニターが2つあり、どの席からもシェフの手元のアップを見ることができます。シェフの細やかで素早い動きは、まさに神業！ またNG例を交えるなど説明もわかりやすく、例えば「パプリカは中の白いワタを取った方がおいしい」「肉は焼く前に冷蔵庫から出して室温に戻す。魚は冷蔵庫から出してすぐ焼いてOK」など、数々の調理のコツを習得できます。

録音・動画撮影は不可ですが、写真撮影はOK。調理の手さばきやコツ、盛り付けを撮りながらも学んでいきます。

トマトのコンソメスープの説明の際には、「子どものころ、蓮芋はよくお味噌汁に入っていました」など、時折シェフの思い出話もあり、なごやかな雰囲気のなか、デモンストレーションは進んでいきます。

デモンストレーションの後は、実際に調理を開始。作業は4人のグループでするものと個人の2通りあり、今回は茹でたり、皮を剥いたり、ソースを作るなどはグループで分担して作ります。鶏肉や魚を焼いたり、盛り付けをしたりする作業は各自で行います（一部調理済みの工程もあり）。

鶏肉の火入れの8割は皮面をしっかり焼いて、残り2割で反対側を短時間焼き、余熱で仕上げると、外はパリッ、中はふんわりやわらい仕上がりに。先ほど学んだコツをすぐに実践します。

手順がわからなくなったり、疑問が出てきたりしたら、作業台を回っているシェフに直接アドバイスを受けることができます。また、スタッフ数名もサポートしてくれます。

ご褒美CHECK！

一流レストランのシェフに直接指導してもらえる貴重なチャンス！気軽に話しかけましょう。また、洗い物などの後片付けはスタッフがやってくれるので、調理に集中できるのもうれしい。

フランス料理では、盛り付けも大きなポイント。先生のデモンストレーションを思い出しながら、1人3皿仕上げます。

ご褒美CHECK！

フランス料理で大切な盛り付けのコツもしっかり学べます。ソースの描き方や、ハーブの飾り方、ズッキーニを巻いて花のように飾り付けるなど、簡単な作業でビジュアルはグッと変わります。おうちですぐ実践したくなるものばかり。

「色々なプチトマトとトマトのコンソメ レモンオイル」

一人3皿のメニューが完成！「これ、本当に私が作ったの？」と驚くような出来栄えです。「フレンチのコース料理を3品も作ることができた」という達成感もかなりのもの。実食タイムでは、ランチョンマットを敷き、ナイフとフォークを添えてセットしていただきます。

「色々なプチトマトとトマトのコンソメ」は、カラフルなプチトマトが目に楽しい逸品。透明感のあるトマトのコンソメスープは、トマトのうま味・酸味がしっかりしていて、夏の訪れを口いっぱいに感じます。レモンオイルがさらにさわやかな風味をプラスしています。

「赤ハタのポワレ 丸ズッキーニのミジョテを添えて 白ワインと新タマネギのソース」

「赤ハタのポワレ」は、自然な甘みのある新タマネギのソースが、淡白でクセのない赤ハタやズッキーニとよく合う！フェンネルの花の風味も利いています。ズッキーニやハーブは、シェフのアドバイスで花のように飾り付けました。

「大和肉鶏 胸肉のロースト チョリソ香る赤パプリカのジュ」

「大和肉鶏のロースト」は、カブの葉、赤パプリカ、鶏肉・タマネギという3つのソースで地鶏を味わいます。うま味や甘みが濃い「大和肉鶏」は、外は香ばしく、中は豊富な肉汁を逃さずしっとりとやわらか。濃厚で深みのあるソースの、個々で風味の異なる味わいを楽しみながらいただきます。

レストランのコース料理とほぼ同じビジュアル、味わいに思わず調理後というシチュエーションを忘れてしまいそうです。

「LE PONT DE CIEL」の料理の特徴のひとつが、バターや生クリームをほとんど使わないがゆえの軽い味わい。特に野菜のコクがしっかり味わえるソースが絶品で、火入れが絶妙な「大和肉鶏」、赤ハタも素材の味が最大限に生かされています。

ご褒美CHECK！

3品とも驚きのビジュアル＆おいしさ。高級食材や手間をかけて作られたソースも贅沢です。普段ならお店に行かないと食べられない料理や、「これ、本当に自分が作ったの？」といった驚きが、実食の時間をさらにとっておきのひとときに。

今回のメニューについてシェフやスタッフ、同じグループの仲間との話もはずみ、穏やかな時間が流れます。レッスンがきっかけでレストランを訪れる人も多いそう。おうちで料理を再現したり、ホームパーティを計画したり、レッスン後も新たな世界が広がりそうです。

プロの技を間近にふれられることに加え、ワンランク上の新たな味覚に感動し、おうちで再現することができる料理レッスン。ほとんどの人が一人で参加しているので、一人でも気軽に参加でき、リピーターも多いとか。気になるジャンルのレッスンをチェックし、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。



■料理王国 Cooking Studio FOOVER（りょうりおうこく くっきんぐすたじお ふーばー）

住所：大阪府大阪市北区茶屋町3-6 加茂梅田ビル8F

TEL：06-7662-8882

営業時間：9時30分〜17時

定休日：不定休

アクセス：阪急大阪梅田駅茶屋町口から徒歩1分

※レッスン内容は、公式サイトやSNSで告知。予約は公式サイトから2日前までに（例外あり）。開催日時・金額はレッスンにより異なる。所要時間は約3時間〜3時間30分。料金は1万円前後が多い（材料費込み）。記事で紹介したレッスンは所要3時間、9200円。一部単発でないレッスンもあり。レッスンは18歳〜（お酒を使うものは20歳〜）。



Text：こばやしみもざ

Photo：小川康貴



