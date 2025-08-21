ミシュラン一つ星獲得店監修の『生どらやき』が、行列も納得の極上味だった／赤坂おぎ乃和甘
料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部たなか。旅行やアウトドアが大好きで、よくおいしいものを求めて出かけています！
手土産っていつも悩むのですが、最近の私のお気に入りは、赤坂の名店「おぎ乃」が監修する『和甘の生どらやき』。和と洋のいいとこどりで、甘すぎず上品な味わいだから世代を問わず喜ばれるんです。
実際、撮影の差し入れに持っていったら大盛り上がり！ 並んででも買いたい理由、食べればきっとわかります。
並んででも食べたい！
赤坂おぎ乃 和甘 生どらやき／5個セット化粧箱入り 3,000円（税込）
開業初年度にミシュラン一つ星を獲得し、いまや予約困難店となった日本料理店『赤坂おぎ乃』。その甘味部門ブランド『和甘』から登場したのが、和の伝統と洋の素材をかけ合わせた「生どらやき」です。
手土産におすすめしたい化粧箱入りのセットは、北海道産小豆と生クリームやマスカルポーネなどを組み合わせた、5種類のフレーバーが詰め合わせになっています。
職人が一枚ずつ丁寧に焼き上げた生地は、ふわふわ・しっとり・もちっとした絶妙な食感！ 贅沢感がありながら、食後でも軽く食べられる上品な甘さが魅力です。特別感のある化粧箱入りで、手土産や贈答にもぴったり♪
「生どらやき」、ここも推せる！
●１枚ずつ手焼きするふわふわ生地
職人が一枚ずつていねいに焼き上げる生地は、しっとり＆ふんわり。お店に行くと、タイミングが合えばその場で焼いている様子を見ることができますよ。口に入れると軽やかにほどけ、上品な甘みが広がります！
●素材にこだわりぬいた、上品な味わい
北海道産の小豆や国産バターなど、素材選びにもとことんこだわっているそう。口に入れた瞬間、小豆のやさしい甘さがふわっと広がり、あとからバターのコクやクリームのまろやかさが追いかけてくる……。和の上品さを大切にしながら、洋の素材を取り入れているので、どこか新鮮で飽きのこない味わいです。
伝統的などらやきのほっとするおいしさに加え、ケーキや洋菓子を思わせるリッチさもあって、老若男女どの世代にも「これはおいしい！」と感じてもらえるはず。
●どれも魅力的で選べない…！ 5つのフレーバー
セットには、定番のあずきに、チーズやキャラメルを組み合わせた新鮮な味わいまで、どれにしようか迷うのも楽しい5つのフレーバーが入っています。あずきマスカルポーネ
濃厚なマスカルポーネチーズと小豆の組み合わせ。ミルキーな風味と和のあんが絶妙です！あずき塩バター
岩塩の塩気と国産バターのコクが小豆を引き立て、甘じょっぱいおいしさに手が止まりません。あずき生クリーム
王道の組み合わせ。ふわふわのクリームと小豆の相性は、シンプルながら飽きのこない味わいですよ。あずき塩キャラメルクリーム（季節限定）
ほろ苦いキャラメルと小豆の甘み、さらにカリッと香ばしいくるみの食感がアクセントになって、季節限定なのが惜しくなるおいしさです…！特選あずき
小豆そのものをじっくりと楽しめる贅沢などらやき。ぎっしり、ずっしりの満足感があります。
●季節に合わせて登場するフレーバーが楽しみに！
過去には「カシュ―メープルバター」「蜜芋はちみつバター」「抹茶ホワイトショコラ」など、意外性とおいしさを兼ね備えた限定フレーバーが登場。季節ごとに新しいフレーバーが登場するので、次はどんな味？ と楽しみにしているファンも多いそうです。
最新フレーバーは公式Instagramで随時更新されるので、ぜひチェックしてみてください！
行列に並んででも食べたくなる、和甘の生どらやき。打ち合わせや撮影の手土産に持っていくと「これおいしい！」と必ず盛り上がります。ぜひ大切な人と食べてみてくださいね。
おいしいもの帖 No.83
生どらやき 専用箱入り5個セット
3000円（税込み）【セット内容：あずきマスカルポーネ、あずき塩バター、あずき生クリーム、あずき塩キャラメルクリーム（季節限定）、特選あずき】／東京／おすすめシーン・手みやげ、お茶会、来客時のお茶うけ、自分へのごほうびに
SHOP DATA
赤坂おぎ乃 和甘
東京都港区虎ノ門２丁目６−１ 虎ノ門ヒルズステーションタワー B2F T-MARKET
TEL：03-6205-8611
11:00〜20:00
オレンジページnet編集部・たなか
埼玉県出身。クラフトビールとナチュールワインが好きな20代。最近陶芸教室に通いはじめました！ うさぎ占いはレッキス。