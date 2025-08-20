思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが語る「子どもが自信を持てない時、親ができる３つのサポート」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが「【自信がない子】無気力・ネガティブ・自己否定が変わる！親ができるサポート法３選」と題した動画を公開。今回は、高校入学後に環境になじめず不登校となり、通信制高校に転校したにも関わらず自己肯定感が極端に低いという子を持つ親からの相談に応じ、「お子さんが自己肯定感が低くて、なかなか気持ちと行動が一致しないということで、結構悩みます」と共感を示したうえで、親として何ができるかを詳しく語った。
道山さんはまず、「きちんと通信制高校の単位が取れているのであれば、そこまで悩む必要はない」と冷静にアドバイス。そのうえで、「きちんと単位が取れているというところ、そこをしっかり褒めてあげてください」と、まずは子どもの今ある頑張りを認める重要性を強調した。一方、大学進学を希望しているにも関わらず無気力な場合については、「進学後どうしたいのか、大学を経て最終的にどうなりたいのかまでをきちんと明確にすることが大事」と述べ、「明確な夢があることで頑張る意欲や自己肯定感が高まる」と説明した。
もし単位が取得できていない場合や無気力が強い場合には、「愛情ボロメーターが低いことが原因」と分析。その仕組みについて、「お父さんお母さんの愛情が子供にしっかり届いて心の中の愛情ボロメーターが上がると、子供は気力が出てくる」と述べ、「愛情をしっかり届けて愛情ボロメーターを上げることが大事です」とアドバイス。具体的には、「子供が求めていることを行う、嫌がることをやめる。例えば、子供が話を聞いてほしいなら聞く、勉強についてあれこれ言わないでほしいなら控える」と説明し、親の関わり方の大切さを説いた。
さらに、自己肯定感や自立を高めるための３ステップとして、「１つは愛情ボロメーターを上げる。２つ目は得意なことや好きなことを見つけて具体的な結果を出す。３つ目はできない時に親がしっかりサポートする」ことを挙げ、「放っておいても子供は自立しません。サポートしながら自信や自立を育んでいくことが大切」と強調した。
発達障害の可能性についても、「親だけでも発達障害の傾向を確認したり相談することはできる」とし、「傾向が分かれば、子どもに合った愛情ボロメーターの上げ方が分かるので、まずは一度専門家に相談を」と助言。動画の締めくくりで道山さんは、「もし検査できる場所が見つからないなら連絡をくれれば信頼できる専門家を紹介します」とし、「お伝えした方法をぜひ参考に、子どもに向き合ってみてほしい」とエールを送り、視聴者への無料相談も呼びかけていた。
道山さんはまず、「きちんと通信制高校の単位が取れているのであれば、そこまで悩む必要はない」と冷静にアドバイス。そのうえで、「きちんと単位が取れているというところ、そこをしっかり褒めてあげてください」と、まずは子どもの今ある頑張りを認める重要性を強調した。一方、大学進学を希望しているにも関わらず無気力な場合については、「進学後どうしたいのか、大学を経て最終的にどうなりたいのかまでをきちんと明確にすることが大事」と述べ、「明確な夢があることで頑張る意欲や自己肯定感が高まる」と説明した。
もし単位が取得できていない場合や無気力が強い場合には、「愛情ボロメーターが低いことが原因」と分析。その仕組みについて、「お父さんお母さんの愛情が子供にしっかり届いて心の中の愛情ボロメーターが上がると、子供は気力が出てくる」と述べ、「愛情をしっかり届けて愛情ボロメーターを上げることが大事です」とアドバイス。具体的には、「子供が求めていることを行う、嫌がることをやめる。例えば、子供が話を聞いてほしいなら聞く、勉強についてあれこれ言わないでほしいなら控える」と説明し、親の関わり方の大切さを説いた。
さらに、自己肯定感や自立を高めるための３ステップとして、「１つは愛情ボロメーターを上げる。２つ目は得意なことや好きなことを見つけて具体的な結果を出す。３つ目はできない時に親がしっかりサポートする」ことを挙げ、「放っておいても子供は自立しません。サポートしながら自信や自立を育んでいくことが大切」と強調した。
発達障害の可能性についても、「親だけでも発達障害の傾向を確認したり相談することはできる」とし、「傾向が分かれば、子どもに合った愛情ボロメーターの上げ方が分かるので、まずは一度専門家に相談を」と助言。動画の締めくくりで道山さんは、「もし検査できる場所が見つからないなら連絡をくれれば信頼できる専門家を紹介します」とし、「お伝えした方法をぜひ参考に、子どもに向き合ってみてほしい」とエールを送り、視聴者への無料相談も呼びかけていた。
YouTubeの動画内容
関連記事
道山ケイ・思春期の子育てアドバイザーが伝授 夏休みで人生を変える“3つの過ごし方”
思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ「期限厳守が最優先」 夏休みの宿題を最速で終わらせる極意を公開
道山ケイ「嫌なことも乗り越えるには“愛情バロメーター”がカギ」苦手科目克服法を伝授
チャンネル情報
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/