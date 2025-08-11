Instagramに投稿されたのは、大型犬とお散歩をしていた時の出来事。不意に大型犬が足を止めたと思ったら、意外なモノに愛情表現をし始めて…？

投稿は記事執筆時点で16万2000回再生を突破し、多くの人に驚きと笑顔を届けてくれています。

【動画：散歩中の大型犬が『なぜか足を止めた』と思ったら…予想外すぎる『まさかの行動』】

大型犬がお散歩中に足を止めて…

この日、ゴールデンレトリバーの「モッシュ」くんは、飼い主さんと一緒にお散歩を楽しんでいました。

道路脇の排水溝に沿って、軽やかな足取りでトコトコ…。ところがグレーチング（金属製の格子状のフタ）を目の前にして、急にモッシュくんが足を止めたそう。

そしてモッシュくんはグレーチングにお顔を近づけ、クンクンと匂いをチェックし始めたとか。匂いを嗅ぐのに夢中になっている姿が、なんとも微笑ましいです。

排水溝のグレーチングに頬ずり！？

一度お顔を上げたかと思うと、反対側に回って再びグレーチングにお顔を近づけるモッシュくん。もっと匂いを嗅ぎたいのかな？と思って見ていたら…。

なんとモッシュくんは、グレーチングにお顔をスリスリと擦りつけ始めたではありませんか！

右頬をスリスリした後は、左頬もスリスリ。動物や子どもへの愛情表現として頬ずりをする人は珍しくありませんが、まさか排水溝のグレーチングに頬ずりをするワンコがいるとは…！予想外の行動に、思わず笑ってしまいます。

愛が止まらない…！

その後も、モッシュくんは「大好きだよ～！」と愛を伝えるように、グレーチングに頬ずりし続けたそうです。

幸せそうにうっとりしていたかと思うと、「もっと全身で愛情表現しなくちゃ」とばかりに、頭や首もこすりつけ始め、もはやグレーチングとじゃれ合っているかのような状態に。

排水溝のグレーチングを愛しすぎているモッシュくんに、「意味わかんない。何で？」と飼い主さんも困惑してしまったのでした…。どうしてそんなにグレーチングが好きなのか、モッシュくんに聞いてみたいですね！

この投稿には「何故？ｗ笑っちゃった」「独特な趣味だけど可愛すぎる」「わんこはグレーチングを避けて通ると思ってました」「わが家の大型わんこも何でそこ？ってとこでこの動きします笑」といったコメントが寄せられています。

意外なモノを愛するモッシュくんですが、一番大好きなのはお父さんの頭で、隙あらばペロペロ舐めようとするそう。可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「golden_mosh」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「golden_mosh」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。