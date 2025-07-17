¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ë¿å¤òº¹¤¹¡×ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÂçÊ¬¸©¤Ç±þ±ç±éÀâ¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡ËÂç¿Ã¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ç¡Ä¡×¡Ô¸õÊä¼Ô&ÂçÊ¬¸©·Ù¤¬²óÅú¡Õ
¡¡7·î20Æü¤ËÅê³«É¼Æü¤ò·Þ¤¨¤ë»²±¡Áª¡£¼«Ì±ÅÞ¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Á´¹ñ¹ÔµÓ¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Ç±þ±ç¤òµñÈÝ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Â»ÒÉ×¿Í¤Ï²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤Ï¶»¸µ¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿½ãÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡ÄÀÐÇË¼óÁê¤È¾®ÀôÇÀÁê¤Î¡ÈÉ×ÉØ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë
Ê£¿ô¤Î¸©¤Ç±þ±ç¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡ÂçÊ¬Áªµó¶è¤Î¼«Ì±¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÇòºä°¡µª»á¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï7·î13Æü¤Ë±þ±ç¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¸©À¯Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°Æü¤Î12Æü¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤³¤È¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î±þ±ç¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¼óÁê¤ÏÊ¡²¬Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Çòºä»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤È¤«Âç¿Ã¤¬Â³¡¹¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤â¶²¤é¤¯ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÁíÍý¤¬Æþ¤ëÆü¤¬¾®ÀôÂç¿Ã¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸©·ÙÅª¤Ë¤â¤Í¡×
¡¡¤È¡¢·ÙÈ÷¤ÎÌäÂê¤À¤È¸ì¤ë¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢ÂçÊ¬¸©·Ù¤ËÊ¹¤¯¤È¡½¡½¡£
Íè¸©Í½Äê¤òÇ§ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö·Ù¸îÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÆüÄø¤Ï¡¢Áªµó¾ðÀªÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢·Ù¸îÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÍè¸©Í½Äê¤òÇ§ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÂÖÀª¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢·Ù¸î¤ÎËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÊ¬¸©·Ù»¡ËÜÉô·ÙÈ÷Éô·ÙÈ÷±¿ÍÑ²Ý¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢ÀÐÇË»á¤Î±þ±ç¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó7·î17Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢»²±¡Áª¤òÁíÎÏ¼èºà¡£¡Ö¼«¸ø¤Ç50µÄÀÊ¡×¤Î¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤ò½ä¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Î¶Ã¤¤Î¸ÀÆ°¡¢±þ±çÀè¤ÇÂÔ¤Á¤Ü¤¦¤±¤ò¿©¤é¤Ã¤¿»ö·ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú´Ñ»ë¤¹¤ë¼óÁê¤Î¡È±¦ÏÓ¡É¡¢Áªµó¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯7·î24Æü¹æ¡Ë