子どもを叱る声やワールドカップの歓声など、日常のあらゆる大声を遥かに凌駕する「世界一の叫び声」が誕生した。 【写真】記録更新の瞬間確かに「122.4dB」と記されている オーストラリアのキャンベラ在住、エアコン清掃員のジョセフ・マクグレイル＝ベイトアップさん（58）は、「now」という一言を驚異の122.4デシベルで叫び、個人による史上最も大きな叫び声として「ギネス世界記録」に認定された。これは