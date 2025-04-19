¡ÖÍ³¿¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡¡»³ËÜÍ³¿¤¬ËÉ¸æÎ¨0.93²÷Åê¤ÎÎ¢¤ÇÈÈ¤·¤¿ÄÁ¥×¥ì¡¼¡ÖËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×
Æ±Î½¥¥±¤ÎË¹»Ò¤ËÃíÌÜ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ç3-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹7²ó¤Ç102µå¤òÅê¤²¡¢5°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¡£ËÉ¸æÎ¨0.93¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¡ÖËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿è¤ÊÁõ¤¤¤Çµå¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹õ¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¡ÖB¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥±¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç²èÁü¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥è¥·¥Î¥ÖÀèÈ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Ï¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò°úÍÑÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬»³ËÜ¡£¡Öº£Æü°ì½ï¤ËÈï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½Äê¤¬ËÍ¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥¨¥é¡¼¤òÈÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£X¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹¥¤¡×¡ÖÍ³¿¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ÎÁð¡×¡ÖÌóÂ«¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬www¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³30È¯¤òÊü¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¥·¡¼¥¬¡¼¡£»³ËÜ¤Ï3²ó¤Ëº¸Íã¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÂè°ì»Ò½Ð»º¤ËÈ÷¤¨¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×Æþ¤ê¡£º£µ¨½é¤á¤Æ·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë