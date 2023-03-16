¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤á¤°¤êÆ¬Êú¤¨¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¡¿À¡¢Å·ºÍ¡¢Ê¼´ï¡Ä·ÁÍÆ¤¹¤ëÎã¤¨¤¬¤Ê¤¤
¡¡¤â¤¦ÂçÃ«¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡Ä¡££×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ÏÊÆ¹ñ¹Ô¤¤ò·ü¤±¤Æ£±£¶Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÇÀ¤³¦¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¸¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤À¡£À¤³¦°ìÃ¥²ó¤Ø¡¢º£¸å¤âÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Ó¥¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£µÆü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£¸å¤ÏÉé¤±¤ì¤ÐÂ¨ÇÔÂà¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÃ«¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢£±ÅÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤âÂçÃ«¤¬ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï½à¡¹·è¾¡¤¬ºÇ¸å¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤±¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤äÀìÌç²È¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤ò¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»Ï¤Þ¤ê¤Ï¶¯²½»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿ÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²£¤ØÃ¡¤¹þ¤ó¤À¾×·âÃÆ¡£Â³¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ïºòµ¨¥Ñ¤ÎÂÇ·â£²´§²¦¡¦»³Àî¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤â¡Ö²¿¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£¥Þ¥¸¤ÇÌîµå¤ä¤á¤¿¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï£±£¶£°¥¥íÄ¶¤Î¹äÂ®µå¤Ë¤¤ìÌ£È´·²¤ÎÊÑ²½µå¡£¤â¤Ï¤äÂçÃ«¤Ë¤ÏÌîµå¤Î¾ï¼±¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤ëÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î¤¹¤´¤µ¤ä¥×¥ì¡¼¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¤¹¤´¤µ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È°Â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢£×£Â£Ã¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÂçÃ«¤Îà¤¹¤´¤ßá¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎã¤¨¤ò¶î»È¤·¤ÆÂçÃ«¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç½ÐÈÇ¼Ò¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ó£ð£ï£ò£ô£é£î£ç¡¡£Î£å£÷£ó¡×¤Ç¤Ï¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡ÖÌîµå¤Ë¤ª¤±¤ë´°¤Ú¤¤ÊÊ¼´ï¡×¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ°Û¤ÊÀ¸¤Êª¡×¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¸¶·Á¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢Æ±¹ñ¤ÎÊüÁ÷¶É¡Ö£Æ£Ï£Ø¡¡£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤Ç¤â¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ãæ¹ñ¤ò»ÙÇÛ¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÏÂçÃ«¤È¤Ï±ï±ó¤¤´Ú¹ñ¤Ç¤âÁ´¹ñ»æ¤Î¡ÖÃæ±ûÆüÊó¡×¤¬¡ÖÌ¡²èÌîµå¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖÌîµåÅ·ºÍ¡×¤È¤³¤¾¤Ã¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¿À¡×¤Ê¤É¤È¤â·ÁÍÆ¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤¬¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¡¢µð¿Í¡¦¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤ÏàÌ¾¥»¥ê¥Õá¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡££²£°£°£¶Ç¯¤ÎÂè£±²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿Ê¡Î±¡ÊÅö»þÃæÆü¡Ë¤Ë¼Â¶·¥¢¥Ê¤¬¡ÖÀ¸¤ÊÖ¤ì¡¢Ê¡Î±¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢±¦Íã¤Ø£²¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£°£¹Ç¯¤Î·è¾¡¡¦´Ú¹ñÀï¤Ç¤ÏÀäÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¡ÊÆ±¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬±äÄ¹£±£°²ó¤ËÃæÁ°¤Ø·àÅª¤Ê·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Á¡Ö¤³¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¾ì¹ç¤Ïà¥Í¥¿¸Ï¤ìá¤¬´í×ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤¢¤é¤æ¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä¡£¿ÍÃÎ¤òÄ¶¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ëÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç²Ö¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£