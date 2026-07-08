ロバーツ監督が明言【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手の次回登板は10日（日本時間11日）に本拠地で行われるダイヤモンドバックス戦に決まった。デーブ・ロバーツ監督が7日（同8日）に明らかにした。大谷は3日（同4日）の本拠地・パドレス戦の6回の第3打席で右上腕二頭筋に違和感を覚えて途中交代。翌4日（同5日）の試合を欠場した。打者として5日（同6日）から復帰し、6