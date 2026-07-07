ドジャース・大谷翔平【写真：黒澤崇】フルカウント

大谷翔平の「二面性」をベッツとマンシーが証言 打席とマウンドで違い

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャースのベッツとマンシーが大谷翔平の投打での二面性を証言した
  • 打者時は気さくで話しかけやすいが、投手時は「殺し屋」と表現されるほど
  • ベッツは「投手の時の大谷は全然好きじゃない」と笑いながら本音を漏らした
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