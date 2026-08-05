華やかな合格実績の裏で起きていたこと 東京都在住のNさん（40代）は、息子が小学3年生から中学受験塾に通い始めたことで、それまで知らなかった現実を目の当たりにしました。【漫画】中学受験、限界を迎えた子を見て思ったこと（全編を読む）入塾説明会では、「御三家を目指します」「大学受験を見据えて難関校へ」といった言葉が飛び交い、会場には独特の熱気が漂っていました。保護者たちは合格実績に目を輝かせ、大手塾で