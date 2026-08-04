イオングループが首都圏および北海道で展開している小型食品スーパーマーケット「まいばすけっと」。



【写真】超高額時給をPRする「まいばすけっと」の求人ポスター

SNS上では今、そんなまいばすけっとの時給が、大きな注目を集めている。



「まいばすけっとの時給なんやねんw 知り合いの東大生が家庭教師のバイト辞めてまいばす始めたいうてたけどほんまやったんやな」



と、まいばすけっと青山一丁目店（東京都港区）の求人ポスターを紹介したのは“慶應医学部YouTuber”として活動するプリンアラモードさん（@purin_3__30）。



深夜から早朝の時給が約1900円…日中の時給も1500円台。Indeedの調べによると東京都内のアルバイト、パートの平均時給は1414円ということだが、まいばすけっと青山一丁目店の時給は、それをはるかに上回る水準だ。



SNSユーザーから

「私の知り合いで大学生の子供が2人もまいばすでアルバイトしている。コンビニより楽だそうで」

「その時給ならまいばすの方がいいです。ついでに買い物できるし。 家庭教師は、コマ数が増やせない、移動時間かかる、ご家庭により時間の融通が利かない、ご家庭によりストレス」

「まいばすのいいところは、シフト入れてなくても、シフトに穴のあるお店があればそこで働けるところだよ！みんなすごく働きやすいって言ってる。都心は時給いいし最高だね 」



など数々の驚きの声が寄せられ、558万回を超えるインプレッションを記録した今回の投稿について、プリンアラモードさんにお話を聞いた。



――この求人ポスターをご覧になった感想をお聞かせください。



プリンアラモード：実は僕も都内のまいばすけっとで働いているのですが、都心の店舗は総じて時給が高く、学生にとってこんなにいい条件のアルバイト先はなかなかないと思います。ネイルや髪色も不問ですし、シフトに空きさえあれば別の店舗でも働けるという制度もあって、かなり自由度が高いです。



以前、家庭教師をしていたこともあるんですが、移動のロスがあるし保護者に気を使うこともあるし、まいばすけっとで働いた方が効率的だと感じています。



――投稿に対し、大きな反響がありました。



プリンアラモード：みなさん時給の高さに注目されましたが、個人的にはそれよりもお手軽さが、まいばすけっとのアルバイトの魅力だと思っています。



◇ ◇



読者のみなさんは、まいばすけっとの時給について、どのように感じただろうか？



なお、プリンアラモードさんは現在、受験や医学部、大学生活をテーマに数々の動画をYouTubeで発信中。現代の若者の本音がよくうかがえる内容なので、興味のある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）