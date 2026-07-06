荒川放水路で発見された、首と手足のない男性のバラバラ遺体。被害者は28歳の現職巡査だった。戦後初の凄惨な猟奇事件として世間を震撼させたが、逮捕されたのは「巡査を辞めて」と手紙で懇願するほど彼を愛していたある女性。深く愛し合ったはずの2人の間に一体何があったのか。1952年に起きた事件の発端を、鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】こ