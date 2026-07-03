夏休みを間近に控え、テーマパークでのレジャーを計画している人も多いはず。せっかくなら、人気のパークに足を運んで、とことん楽しい思い出にしたいもの。というわけで、20代〜50代の男女500人に聞きました。行ってがっかりしたテーマパークはどこですか？【結果一覧】「がっかりしたテーマパーク」1位は“大人気スポット”開放感のなさでランキング入り同数で5位が2つランクイン。まずは東京ジョイポリス（東京都）。「敷