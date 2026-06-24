愛知県警は24日、闘犬のピットブルを散歩中、注意を怠ったために通行人の女性が顔をかまれてけがをしたとして、重過失傷害などの疑いで、飼い主で指定暴力団山口組傘下団体「司興業」総裁の森健次（76）＝名古屋市中区、団体幹部の鶴谷雄大（37）＝同＝の両容疑者を逮捕した。県警は2人の認否を明らかにしていない。県警によると、ピットブルは3歳の雌で体長約60センチ。5月9日午前6時半ごろ、中区の公園を2人で散歩させていた