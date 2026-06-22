5円硬貨そっくりの形状とユニークなパッケージで、子どもから大人まで長年親しまれているチロルチョコの人気定番駄菓子「ごえんがあるよ」。そのおなじみのシリーズから、夏にぴったりな新商品が登場。チロルチョコ株式会社は、夏祭りの屋台スイーツとして定番の味わいを再現した「祭りだ！ごえんがあるよ〈袋〉」を、7月6日より全国の店舗および公式オンラインショップにて発売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳