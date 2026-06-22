定番駄菓子に新フレーバー　「祭りだ！ごえんがあるよ〈袋〉」チョコバナナ味が新発売

5円硬貨そっくりの形状とユニークなパッケージで、子どもから大人まで長年親しまれているチロルチョコの人気定番駄菓子「ごえんがあるよ」。そのおなじみのシリーズから、夏にぴったりな新商品が登場。

チロルチョコ株式会社は、夏祭りの屋台スイーツとして定番の味わいを再現した「祭りだ！ごえんがあるよ〈袋〉」を、7月6日より全国の店舗および公式オンラインショップにて発売すると発表しました。

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■ 「お賽銭」や「おみくじ」の縁から生まれた夏祭りテーマ

今回の新商品は、五円玉の形をした「ごえんがあるよ」が持つ「お賽銭」や「おみくじ」といった日本古来のイメージの結びつきから、日本の夏の風物詩である「夏祭り」をコンセプトに開発されました。

味のベースには、屋台の人気スイーツである「チョコバナナ」を採用。おなじみの5円型チョコレートに、まろやかなチョコレートと鮮やかな黄色のバナナ風味チョコレートを組み合わせることで、一口サイズながら本格的なチョコバナナの味わいを再現しています。

そのまま食べるのはもちろんのこと、暑い夏場には冷蔵庫などでしっかりと「冷やして食べる」スタイルもおすすめとのことです。

■ 花火が上がる華やかな外装と、全10種のおみくじ付き個包装

パッケージも、夏祭りの賑やかな雰囲気を存分に詰め込んだ特別仕様に。外装袋には、夜空に大輪の花火が打ち上がった鮮やかな背景に、お祭りモードでハッピをまとい、チョコバナナを手にしたキャラクター「ごえんくん」が大きく描かれています。

さらに、袋を開けた先の個包装にも楽しい仕掛けが満載。個包装の表面（全5種類）には、輪投げや金魚すくい、水ヨーヨーといった夏祭りの定番アトラクションを全力で満喫するごえんくんのイラストがランダムに封入されています。

そして個包装の裏面（全10種類）には、子どもたちが集まって盛り上がれるような楽しい「おみくじ」が記載されており、駄菓子らしい遊び心が徹底されています。

価格は1袋42g（個装紙込み）で税込162円（参考価格）となっており、チロルチョコ公式オンラインショップでも同日より取り扱いが開始される予定。数量限定につき、各店舗とも在庫がなくなり次第、順次販売終了となります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062208.html