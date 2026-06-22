日本漬物産業同友会は5月27日、第9回通常総会をホテルモントレ銀座（東京都中央区）で開催し、令和7年度事業報告・収支報告、令和8年度事業計画・収支予算案、役員改選案を審議し、全議案を原案通り承認した。冒頭、遠藤栄一会長（遠藤食品社長）はあいさつで、原料不足や副資材価格の高騰、物流費上昇、価格改定の難しさなど、漬物業界を取り巻く厳しい環境に言及。「業界存続のためには、適正価格での販売を進め、少なくとも