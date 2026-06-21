新DCユニバース映画『スーパーガール』でミリー・オールコック演じるカーラ・ゾー＝エル／スーパーガールが身につけるマントには、スーパーマン映画の歴史を受け継ぐ特別な意味が込められているようだ。なんと、クリストファー・リーヴ主演『スーパーマン』（1978）のマントに使われたものと同じ素材が使用されているとい