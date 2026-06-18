夏の腕元を軽やかに、そして力強く演出してくれるダイバーズウォッチ。高い防水性でマリンスポーツやアウトドアに対応しつつ、ビジネスシーンにもすっと馴染む信頼感のあるルックスは、一本持っておくと心強い存在です。とはいえ、いきなり数十万円クラスの高級モデルに手を出すのはハードルが高いもの。そこで注目したいのが、米国の老舗時計ブランド・BULOVA（ブローバ）が誇るダイバーズスタイルウォッチ「マリンスター」です。