北中米Ｗ杯で３２強敗退に終わった日本代表のＭＦ田中碧（２７）が３日、自身のインスタグラムを更新。ブラジル戦で後半終了間際のボールロストでブラジルの決勝点の起点となってしまい、号泣した田中だったが「全部向き合います。自分の実力がただ足りなかっただけ。這い上がります」と、ピッチで涙する写真、不死鳥の絵文字とともに決意をつづった。この投稿には同代表最年長だった長友佑都が「コラッジョ（イタリア語で勇気