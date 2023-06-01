ホテルを出発する日本代表。森保監督は子供のユニホームにサイン東スポWEB

日本代表が帰国へ W杯敗退で32強で大会から姿を消した

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯で敗退したサッカー日本代表が7月1日に帰国の途に就いた
  • 森保監督や板倉滉堂安律らがホテル周辺でファンのサインや写真に応じた
  • 7月2日には宮本恒靖会長と森保監督が出席する帰国会見が都内で開かれる
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