フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が１３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日のゲストは、ななまがり・森下直人、初瀬悠太。独特のネタで人気だが、メジャーな賞レースでは無冠の２人の向上を試みた。森下は過去のトラウマ経験から「自宅で食事がとれなくなった」と告白。さんまを驚かせた。森下は「いつも（自宅前の）歩道で食べてます。弁当を買って自分の家の外観を見ながら食べてます」と話した