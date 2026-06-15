この記事をまとめると ■2025年11月に中古車を奪って事故を起こして死者が出る事件が起きた ■スマートキーが普及したため鍵の管理が雑でも開けたり動かせる欠点がある ■保管する際は金庫で保管するなどより厳重な管理が今後は求められる 今と昔で変わった中古車の管理方法 昨年11月に発生した、中古車ディーラーの展示車に男が勝手に乗り込み暴走し、歩行者を次々と跳ね飛ばすという痛ましい事故。このときの車両は、展示場