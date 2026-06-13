犬が調子が悪いときにみせるサイン

犬は体調が悪いことを隠そうとすることがよくあります。心身の限界ギリギリまで、体調が悪いことを誰にもバレないようにと、いつも通りに振る舞おうとするのです。

これは、野生で暮らしていた頃の名残であり、動物としての本能でもあります。野生であれば、体調が悪く弱った姿を見せてしまっては、外敵に命を狙われてしまいやすくなるためです。

飼い主が愛犬の異変に気づいたときには、病気や症状がかなり進行した状態であった、ということもよくあります。何だかいつもと違うかも…と、小さな気づきが大切です。

1.ごはんを食べ残す

犬が調子が悪いとき、ごはんを食べ残すことがあります。

これまでごはんを食べ残したことがない犬が、急にごはんを食べ残すと、飼い主は不安に思うでしょう。食いしん坊な犬がおやつも食べないとなると、心配ですよね。

体調が悪いときは、たとえ軽度であっても、ごはんを一切食べなくなってしまうということもあります。

胃や腸に不調がある 口の中に痛みがある 強いストレスを感じている 関節に痛みがある

このようなとき、ごはんを食べ残すことがあります。“少しは食べることができた”という場合には、しばらく様子を見てもよいかと思います。

1日程度であれば、ごはんを一切食べないこともあるかもしれません。次の日も全く食べてくれないというのであれば、動物病院で診てもらいましょう。

2.寝てばかりで動こうとしない

犬が調子が悪いとき、寝てばかりで動こうとしないことがあります。

朝になってもベッドから出てこなかったり、お散歩大好きな犬がお散歩を拒否したり、同じ体勢のまま何時間も寝ているなどするのは、不調を感じているからです。

様々な病気の初期症状としてあらわれることがよくあります。痛みを感じている場合では、飼い主が触れようとしたとき、唸り声を上げて怒ったり、甲高い声でキャンッ！と鳴いたりすることがあります。

寝てばかりいるだけでなく、ごはんも食べない、お水も飲まない、トイレにも行かない、といった様子が見られることがあります。早急に動物病院へ行くべきです。

3.安静時の呼吸数が増える

犬が調子が悪いとき、安静時の呼吸数が増えることがあります。

犬の呼吸の状態は、健康チェックにおいても大切なポイントです。運動をしたわけでもなく、暑いわけでもないのに、激しくパンティングをするなど呼吸が乱れるときは要注意です。

犬の呼吸がおかしいと感じたときは、安静時の呼吸数を数えてみましょう。安静にしているとき、1分間に何回呼吸をしたかを数えます。「吸って吐く」で1回です。

正常な呼吸数は15回～20回、30回以上であれば呼吸数が多めである、40回以上であれば呼吸数に異常があると判断することができます。

犬の舌の色を確認してみましょう。ピンク色が正常ですが、青紫色になっている場合には、チアノーゼという症状を引き起こしています。

呼吸数の異常は、呼吸疾患や心疾患の可能性もあるため、早急に動物病院へ行きましょう。

4.軟便・便秘・下痢・嘔吐

軟便・便秘・下痢・嘔吐があるのは、犬が調子が悪いときのサインです。

早急に動物病院へ行くべきであると言えます。症状が出たあと、元気にしている場合もありますし、食欲も変わらない場合もありますが、軟便・便秘・下痢・嘔吐は健康な犬には見られないものです。

体質的に軟便や下痢や便秘になりやすい犬もいるかと思いますが、普段の便の状態と違うのであれば、体に異常が起きているサインであると言えます。

まとめ

犬が調子が悪いときにみせるサインを4つ解説しました。

ごはんを食べ残す 寝てばかりで動こうとしない 安静時の呼吸数が増える 軟便・便秘・下痢・嘔吐

飼い主が思う愛犬の「いつもと違う」は、重要な気づきです。犬が見せるサインは、分かりやすいものばかりではありません。「何となく…」も重要な気づきなのです。

(獣医師監修：寺脇寛子)