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ニューヨーク・ニックス vs サンアントニオ・スパーズ 日付：2026年6月11日（木） 開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York） 最終スコア：ニューヨーク・ニックス 107 - 106 サンアントニオ・スパーズ NBAのニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォータ&