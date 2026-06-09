女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、フィロシーク青森に５―１０で敗戦。通算１勝２敗とした。２０１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルと２大会連続でメダルを獲得したチームは、３月にチームの中心だったサードの吉田知那美が退団。今大会は、３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献したミックスダブルとの“二刀流”小穴桃里を加えた新