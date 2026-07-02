天皇皇后両陛下と長女・愛子さまがサッカーW杯「日本対ブラジル」戦をテレビ観戦していたと、側近が明かしました。側近によりますと、天皇ご一家は、6月30日未明、W杯決勝トーナメント「日本対ブラジル」戦をお住まいの御所でそろってテレビ観戦されました。日本時間午前2時と未明のキックオフでしたが、リアルタイムで最初から最後まで観て、日本代表を応援されたということです。試合は日本が1-2で惜敗したものの、陛下は、チー