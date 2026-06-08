外国人の男女ら16人ぐらいが東京ディズニーシー（千葉県浦安市）内で地べたに座り込んで飲食していたとして、その様子が撮影された写真がX上で投稿され、関心を集めている。アトラクション付近とみられ、撮影時は人通りが多く混雑していた。パーク内では、通路などを占有するような迷惑行為は禁止されている。運営会社のオリエンタルランドは、複数のキャストが声かけし、ゲストの男女らに移動してもらったことを取材に明らかにし