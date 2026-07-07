フィリピンで、公金の不正使用疑惑などがもたれているサラ・ドゥテルテ副大統領の弾劾裁判が議会上院で始まりました。サラ氏は出廷を拒否し、「血まみれになっても屈しない」と反発しています。フィリピン上院では6日から、ドゥテルテ前大統領の長女で、現政権の副大統領を務めるサラ・ドゥテルテ氏の弾劾裁判が始まりました。サラ氏は、巨額の機密費を不正に使用したほか、マルコス大統領夫妻の暗殺をほのめかし、脅迫したなどと