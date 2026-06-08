声優・黒木ほの香と漫画家・安藤正基氏が7日、双方のX(旧ツイッター)で結婚を発表した。



【写真】安藤先生描き下ろしの結婚報告イラスト デフォルメされたお嫁さんがかわいい！

黒木は文書を公開し、「私事ですが、このたび、漫画家の安藤正基さんと結婚しましたことをご報告させていただきます」と発表した。「声優としてデビューしてから十年。これまで支えて下さったファンの皆様、そして日頃よりお世話になっている関係者の皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝を記した。



今後については「これからも感謝の気持ちを忘れず、出会えた作品やキャラクターのひとつひとうを大切にしながらお仕事に向き合ってまいります」と声優業を継続することを記し、「この先の歩みも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。



また、安藤氏も自身のXで結婚を発表。「作品に携わる者同士、お互いの仕事をリスペクトしより一層邁進して参ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします」と記した。投稿には、自身と黒木が並んでたこ焼きを食べる似顔絵イラストを添えた。



安藤氏原作の漫画「八十亀ちゃんかんさつにっき」がアニメ化された際に、黒木は一天前紫春(いてまえ・しはる)役を務めていた。このおめでたい発表にファンからも「八十亀ちゃんイベントの壇上に後に夫婦になる２人がいらっしゃったという事ですね」「まさか先生と紫春ちゃんの中の人が結婚するとは！」と驚きの声が寄せられた。



黒木はアニメ・ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(大崎甘奈役)などで知られる声優。2023年に写真集「ほのかにあまい」(イマジカインフォス)、2025年に2nd写真集「move on」(アプリスタイル)を発売している。安藤氏は漫画「八十亀ちゃんかんさつにっき」「ぶんぐりころころ」などで知られる漫画家。現在は月刊アフタヌーンにて「モジポニカ！」を連載している。



（よろず～ニュース編集部）