ミュージシャンで作家・辻仁成氏（66）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、在住しているフランスの“酷暑”についてつづった。辻氏は「今日また40度越えしそう。午前中すでに32度。フランスは石造の建物が多いから中はひんやりしててクーラー必要なかったんだけど、40度越えだとクーラーないと呼吸もままなりませんね。（愛犬の）三四郎は毛皮着てるわけで、かわいそう。クーラーのある場所へ避難します。やれやれ」と