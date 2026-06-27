フリーの皆藤愛子アナウンサー（４２）がサッカー日本代表のユニホーム姿を公開し、反響が寄せられている。ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）のアシスタントを務める皆藤アナ。２６日までにインスタグラムで「ゴゴスマでもＷ杯の話題をたっぷりと」と伝え、「盛り上がりますね！！」と白のアウェーユニホームを着用。美ぼうにフォロワーは「めちゃくちゃ可愛いです」「貴重なアウェイユニだ」「ユニ