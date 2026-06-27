食後に血糖値が乱高下することを“血糖値スパイク”というが、近年、これを繰り返す生活が続くと、身体の不調だけではなく、生活習慣病のリスクも高まることがわかってきた。なぜ、血糖値の乱高下が起きるのか、それを防ぐにはどうすればいいのか。糖尿病の専門医が解説。この記事のすべての写真を見る“血糖値スパイク”が健康に深く関わっている「『最近、お腹まわりが気になる』、『食後に眠くなってしまう』、『健康診断では何