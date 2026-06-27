2011年、カタール・ドーハで開催されたアジアカップ準決勝。韓国が日本に敗れた直後、韓国芸能人がSNSに投稿した内容が物議を醸した。【画像】「日本が…」韓国のSNSで拡散された“1枚の画像”「こうなった以上、日本には頑張ってもらって北東アジアのプライドを守ってほしい」「かなり良い試合だった。韓国チーム、よくやった。これからは日本を応援しよう」当時、これらの発言はすぐさま激しい逆風にさらされた。歌手のSE7EN