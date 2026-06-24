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■台風7号(メーカラー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月24日12時45分発表気象庁 24日12時の実況種別 台風大きさ -強さ 強い存在地域 沖縄の南中心位置 北緯21度05分 (21.1度)東経124度30分 (124.5度)進行方向、速さ 北北西 ゆっくり中心気圧 965 hPa中心付近の最