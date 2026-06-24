■台風7号(メーカラー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月24日12時45分発表気象庁 24日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    沖縄の南中心位置    北緯21度05分 (21.1度)東経124度30分 (124.5度)進行方向、速さ    北北西 ゆっくり中心気圧    965 hPa中心付近の最