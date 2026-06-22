新たな「台風のたまご」発生か 気象庁の22日（月）午前3時の実況天気図で、日本の南の海上に「台風7号」とともに日本のはるか南の海上に「低圧部」が表記されています。 【画像で確認】新たな熱帯低気圧発生か…7月2日（木）までの雨・風シミュレーション 低圧部の中心気圧は1010ヘクトパスカルで西にゆっくりの速さで進んでいるとみられます。 22日午後9時の予想天気図で「低圧部」はやや西に進んでいて、中心気圧は101