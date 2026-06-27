きのう夜（26日）、山口県平生町で「自宅が土砂で埋まった」と消防に通報がありました。消防によりますと、70代の男性が不明になっているもようです。住宅にはほかに4人が住んでいて、1人は無事でしたが、3人が重軽傷ということです。