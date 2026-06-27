6月20日、東急バスの運転手を事実無根のクレームで誹謗中傷する投稿がされたことで、批判が起きている。【写真】批判が殺到した、運転手の事実無根のクレームを綴った投稿「罵声を浴びせた」と事実無根の投稿男性と思われるXユーザーが、《子供がうるさいからと罵声を浴びせ、チャージしていないお客さんには、チャージしておけボケと。何様のつもりなんでしょうか。是非リツイート等のご協力をお願いいたします》と、運転手