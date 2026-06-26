山梨県で震度6弱を観測した地震について、木原稔官房長官は午後11時30分すぎから臨時会見を行い、静岡県の浜岡原子力発電所を含め原子力関連施設について、現在のところ異常があったとの報告は受けていないと明らかにしました。また、現時点で富士山の火山活動に異常は確認されていないということです。地震による人的・物的被害については現在確認中としていますが、交通網では、東海道新幹線が東京・静岡間で運転を見合わせてい